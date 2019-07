Basket – Gallinari cuore azzurro: “vincere con la Nazionale meglio che in NBA! Mondiali? L’Italia può essere la Cenerentola del torneo”

Danilo Gallinari sogna in grande con la maglia azzurra: le parole del cestista italiano in vista dei Mondiali 2019

Parte lunedì il ritiro pre Mondiale della Nazionale italiana di pallacanestro. Gli azzurri vogliono far bene nella rassegna iridata e regalare all’Italia grande spettacolo e soddisfazioni. Tra coloro che sicuramente si renderanno protagonisti ai Mondiali c’è Danilo Gallinari, carico e motivato in vista della rassegna iridata.

“La sorpresa del Mondiale? L’Italia! Quando tifosi e critici pensano alle big del Mondiale nessuno punta su di noi. Non so dove arriveremo, ma l’Italia può essere la Cenerentola della competizione. Il sogno è arrivare a medaglia. Dipenderà molto da chi incontreremo, ma dobbiamo crederci“, ha raccontato al termine dello shooting con Barilla alla ‘rosea’.

“Qualificazione olimpica? Dobbiamo sognarlo tutti. È un obiettivo raggiungibile, difficile ma in una competizione come il Mondiale può succedere di tutto“, ha aggiunto il Gallo che ha poi spiegato per quale motivo preferirebbe vincere con la Nazionale che in NBA: “perché fin da piccolo uno dei miei sogni era rappresentare il mio paese all’estero, fin dai primi tornei giovanili con la Nazionale a 14-15 anni. È il fuoco iniziale, quello che c’è sempre“.

Infine non poteva mancare un pronostico: “USA favoriti, anche se venissero con la terza squadra. Sono troppo forti“.

