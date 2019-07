Basket – Europeo U18: le azzurre in semifinale, sabato la sfida con la Russia

Sarajevo, Europeo Under 18 Femminile: quinto successo per le Azzurre, anche la Spagna ko (76-63). Sabato alle 18.30 la semifinale contro la Russia

Strepitose Azzurre! L’Italia è in semifinale all’Europeo Under 18 femminile. Le ragazze di coach Riccardi hanno vinto la quinta partita consecutiva battendo la Spagna 76-63 e si sono guadagnate un posto tra le prime quattro squadre del continente. Una conferma degli altissimi livelli raggiunti dal gruppo delle 2001 e delle 2002 (Bronzo all’Europeo 2017, quinto posto al Mondiale 2018).

La miglior marcatrice è stata Ilaria Panzera con 20 punti (e 9 rimbalzi e 9 assist), in doppia cifra anche Meriem Nasraoui a quota 17. Ora, sulla strada per la finale, l’Italia troverà la Russia: si gioca sabato 13 luglio alle 18.30 (diretta sulla pagina Facebook ItalBasket). Oggi le russe hanno superato la Lettonia 79-52 nel loro Quarto di Finale.

Le Azzurre sono partite col freno a mano tirato (2-10) ma minuto dopo minuto hanno ritrovato la loro efficacissima pallacanestro: pressione difensiva, recuperi in serie e tanti punti in transizione. All’intervallo lungo si è andati sul 34-32 per noi e nel terzo quarto è arrivata l’accelerazione che ci ha aperto la strada verso la semifinale: Panzera (7 punti di fila) è stata la principale artefice del 14-0 che ci ha permesso di toccare il +18 sul 70-52. La Spagna è tornata anche a -8 (70-62) a 3 minuti dalla fine ma Panzera, Orsili e Natali hanno chiuso definitivamente i giochi fino al conclusivo 76-63. Grandi Azzurre, sabato la Russia per un posto in Finale!

