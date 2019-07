Basket, Gigi Datome rinnova con il Fenerbahce: l’ala azzurra ha firmato fino al 2022 con il club turco

Il giocatore italiano ha prolungato il proprio contratto con il Fenerbahce fino al 2022, firmando dunque un rinnovo triennale

Il Fenerbahce non si lascia scappare Gigi Datome, il giocatore italiano infatti ha firmato con il club turco il prolungamento di contratto, rinnovando dunque fino al 2022.

Giunto in maglia giallonera nell’estate del 2015 dopo l’esperienza in NBA con Detroit e Boston, Datome ha trovato la sua dimensione in Turchia, vincendo una Eurolega nel 2017, tre campionati, due Coppe di Turchia e due Supercoppe. Oggi l’ufficialità del rinnovo, diramata dal Fenerbahce con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

