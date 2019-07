Basket, Danilo Gallinari fa sognare l’Olimpia Milano: “sarebbe bello tornarci fra qualche anno”

Danilo Gallinari fa sognare i tifosi dell’Olimpia Milano con le sue dichiarazioni: il cestista dei Thunder apre ad un possibile ritorno in futuro

Dopo una buona stagione passata con il Clippers, franchigia che, nonostante qualche cessione pesante, ha comunque raggiunto i Playoff, Danilo Gallinari si ritrova a vestire la maglia dei Thunder in seguito alla trade che ha portato Paul George a Los Angeles. OKC è in pieno rebuilding e, se non verrà scambiato trasferendosi in qualche contender, per il ‘Gallo’ si prospetta una stagione ben lontana dai riflettori.

Non è di certo colpa sua. La sua buona dosa di talento Gallinari ce la mette tutta, partita dopo partita, e speriamo possa farlo anche ai Mondiali di Basket 2019 con la nostra Nazionale. E a proposito di Italia, non è chiusa la porta per un possibile ritorno in Serie A. Lo conferma lo stesso Gallinari in un’intervista al QS: “mi piace il progetto con cui sta ripartendo, ridando grande entusiasmo alla piazza subito dopo una delusione. Vorrei rimanere in Nba fino a 35 anni, magari non per forza dove ricominciare da zero. Poi, se il mio fisico me lo permetterà, sarebbe davvero bello tornare in Olimpia“.

Valuta questo articolo