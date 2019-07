Basket – Colpaccio Fenerbahce: dal CSKA Mosca arriva Nando De Colo

Il Feneerbahce ha trovato l’accordo con Nando De Colo: il cestista francese lascia il CSKA Mosca e decide di restare in Europa

Nelle scorse settimane Nando De Colo aveva espresso la volontà di lasciare il CSKA Mosca. Il cestista francese sembrava interessato ad un approdo in NBA ma nelle ultime ore la scelta per il suo futuro è ricaduta sull’Europa. Nando De Colo è infatti un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il club turco, dopo i pesanti addii di Nicolò Melli e Marko Guduric, ha deciso di puntare su una stella di livello assoluto come De Colo per non ridimensionare le proprie qualità. Il francese arriva con un contratto 2+1.

