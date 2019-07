Basket – Caso Hackett, il messaggio del Presidente Petrucci: “sulle sue esternazioni dico che…”

Nazionale A: il presidente Fip Giovanni Petrucci su Daniel Hackett

Il presidente Fip Giovanni Petrucci sulle parole di Daniel Hackett: “Gli accordi con me e con il CT Sacchetti prevedono il suo arrivo a Pinzolo venerdì prossimo. Per motivi personali non è riuscito ad aggregarsi alla squadra già oggi a Milano ma lo aspettiamo venerdì come d’intesa. Per quanto riguarda le sue esternazioni, che potrebbero riguardare me o la Federazione, sarà mia premura chiarirle con lui”.

