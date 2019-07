Barcellona, le prime parole di Griezmann e il paragone con l’NBA: “Messi è come LeBron James!”

Le prime parole di Griezmann da giocatore del Barcellona tirano in ballo la sua grande passione per l’NBA: il francese paragona Messi a LeBron James

Dopo diversi giorni di tira e molla Antoine Griezmann è un nuovo calciatore del Barcellona. Il talento francese in conferenza stampa non ha nascosto la sua felicità per il trasferimento, lanciandosi in un particolare paragone riguardante Leo Messi: “è una nuova sfida. Voglio superarmi, uscire dalla mia zona di confort, trovare il mio posto in un grande club e vincere tutto. L’anno scorso non ero pronto a fare questo passo ma stavolta è stato differente. E’ sempre difficile lasciare una casa dove ti senti a tuo agio con famiglia e amici, provo solo ammirazione e rispetto per l’Atletico, ho dato tutto per quella maglia. Mi piacerebbe bere il mate con Messi. Sono contento, per me è il numero uno, è come LeBron per il basket. Sarà una leggenda per i miei figli e per i i figli dei miei figli“.

