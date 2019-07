Barcellona, ufficiale l’arrivo di Antoine Griezmann dall’Atletico: clausola da 800 milioni per il francese

Il club blaugrana ha reso noto di aver pagato la clausola di Griezmann, facendo firmare al giocatore un contratto di cinque anni

Antoine Griezmann è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona, il club blaugrana ha reso noto di aver pagato la clausola di risoluzione di aver fatto firmare al giocatore un contratto quinquennale.

Questa la nota del club: ‘FC Barcelona ha reso effettiva la clausola di rescissione del giocatore Antoine Griezmann, che è stato quindi svincolato dall’Atletico Madrid. Il costo della clausola è stato di 120 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto con il club per le prossime 5 stagioni, fino al 30 giugno 2024, con una clausola di risoluzione di 800 milioni di euro.Presto presenteremo in dettaglio il programma previsto per la presentazione di Antoine Griezmann come nuovo giocatore del Barcellona‘.

