Barcellona, le prime parole di Griezmann: “voglio vincere tutto, un sogno giocare insieme a Messi”

Prime parole da giocatore blaugrana per Antoine Griezmann, che ha sottolineato di voler vincere tutti i trofei in palio

Una nuova avventura può cominciare per Antoine Griezmann, diventato ieri ufficialmente un giocatore del Barcellona, nonostante la querelle con l’Atletico Madrid.

Oggi l’attaccante francese ha parlato ai microfoni di Barca TV del suo sbarco in blaugrana, esprimendo le proprie sensazioni: “sono molto felice, non vedo l’ora di lavorare con il gruppo. L’obiettivo è vincere tutto. Ho parlato con i miei compagni di Nazionale Umtiti e Dembelé, mi hanno aiutato a scegliere questa maglia e ora voglio divertirmi con loro, con i nuovi compagni e con Valverde. Messi? Una gioia giocare al fianco di certi campioni, a conoscerli da vicino e in allenamento. Spero di portare tutto il mio entusiasmo in questo grande club. Visca el Barça”.

Valuta questo articolo