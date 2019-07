Barcellona, Neymar Jr continua a lanciare segnali: “giocare con Messi è stato un piacere e un onore”

Il giocatore blaugrana ha parlato del suo passato al Barcellona, lanciando segnali indiretti al suo ex club

Neymar Jr continua a sognare il Barcellona, lanciando segnali inequivocabili su quelli che sono i suoi desideri. Intervenuto alla presentazione del suo nuovo torneo Red Bull Neymar Jr’s Five, il brasiliano si è soffermato ai microfoni di ‘Oh My gol’, rivelando di rimpiangere i tempi blaugrana.

Queste le sue parole: “come Messi nessuno mai. Insieme formavamo una coppia spettacolare, geniale. Scendere in campo al suo fianco è stato un piacere, ma soprattutto un onore. Sergio Ramos invece è il difensore più difficile da affrontare, Victor Valdes il miglior portiere. Vinicius Junior? E’ forte, deve maturare un po’, ma è un potenziale crack. Dalla sua parte ha l’età, se cresce nel modo giusto non avrà problemi a lottare per il Pallone d’Oro”.

