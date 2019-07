Barcellona-Griezmann, è quasi fatta: la settimana prossima l’annuncio ufficiale?

Manca ancora l’ufficialità ma da tempo ormai non si fa altro che parlare del trasferimento di Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid al Barcellona. In Francia non hanno dubbi: dopo i primi rumors sui dettagli del contratto, adesso la stampa francese ha svelato che l’annuncio ufficiale si terrà la prossima settimana.

Valuta questo articolo