Barcellona, il legale di Griezmann nella sede della Liga per pagare la clausola: presto l’annuncio ufficiale

L’avvocato del giocatore francese si è presentato presso la sede della lega calcio spagnola per pagare la clausola all’Atletico Madrid

Antoine Griezmann a breve potrebbe essere ufficializzato dal Barcellona, il legale del giocatore francese si è infatti recato questa mattina presso la lega calcio spagnola per pagare la clausola di risoluzione prevista dal contratto con l’Atletico Madrid.

Sevan Karian, questo il nome dell’avvocato dell’asso transalpino, verserà il denaro in prima persona, perché così richiede il regolamento in Spagna. Ovviamente l’operazione verrà finanziata dal Barcellona che, una volta accettata la documentazione, provvederà ad annunciare ufficialmente l’arrivo di Griezmann in Catalogna.

