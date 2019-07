Il Barcellona ufficializza Griezmann, l’Atletico Madrid non ci sta: comunicato durissimo contro i blaugrana

I ‘Colchoneros’ infatti vorrebbero che il Barcellona versasse 200 milioni per liberare Griezmann, avendo trovato l’accordo prima dell’1 luglio

E’ guerra tra Barcellona e Atletico Madrid per Antoine Griezmann, nonostante il club blaugrana abbia ufficializzato oggi l’acquisto dell’attaccante francese, versando la clausola di risoluzione, scesa da 200 a 120 milioni dopo l’1 luglio.

Proprio questo è il motivo che ha scatenato l’ira dei Colchoneros, convinti come l’accordo tra il giocatore e la società campione di Spagna sia arrivato prima dell’inizio di luglio. “La cifra depositata oggi è insufficiente per far fronte alla clausola di rescissione – si legge in una nota ufficiale del club – dato che è ovvio che l’intesa fra il giocatore e il Barcellona è stata trovata prima che la suddetta clausola si riducesse da 200 a 120 milioni”. Per la cronaca, Griezmann aveva annunciato il 14 maggio di voler lasciare l’Atletico, dunque un mese e mezzo prima che la clausola passasse a 120 milioni. Ulteriore conferma della tesi dei ‘Colchoneros‘, che hanno minacciato di adire le vie legali per difendere i propri diritti e interessi legittimi.

