Barcellona-Atletico Madrid, la sorprendente rivelazione di Tebas: “possibile bloccare il trasferimento di Griezmann””

Il presidente della Liga ha rivelato di aver ricevuto dall’Atletico la richiesta di bloccare il trasferimento di Griezmann al Barcellona

Non è affatto chiusa la querelle tra Barcellona e Atletico Madrid per Antoine Griezmann, il club biancorosso ha infatti scritto alla Liga per chiedere il blocco del trasferimento.

A rivelarlo è lo stesso presidente Tebas ai microfoni di Onda Cero: “l’Atletico ci ha scritto chiedendo se possiamo bloccare il trasferimento. E’ una cosa possibile, è stata aperta una inchiesta e le autorità competenti dovranno risolvere la situazione. Io al momento non ho alcun elemento per giudicare“. L’Atletico continua a ritenere che il Barcellona abbia trovato l’accordo con Griezmann prima della scadenza della clausola da 200 milioni di euro, dunque sottolinea come non sia sufficiente il pagamento di 120 milioni per liberare il giocatore. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, ma il caso Griezmann è tutt’altro che chiuso.

