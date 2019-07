Avversarie in campo, fidanzate nella vita: Van Uytvanck e Minnen, il bacio dopo il match diventa virale [VIDEO]

Dal challenger di Karlsruhe arriva una bellissima storia. Alison Van Uytvanck e Greet Minnen si sono affrontate per la prima volta da… fidanzate! Per uno strano scherzo del tabellone le due ragazze, fidanzate da 3 anni e dichiaratamente omosessuali, si sono ritrovate l’una contro l’altra. Al termine del match, vinto dalla Van Uytvanck, le due si sono salutate a rete con un tenero abbraccio ed un dolce bacio che è diventato subito virale sui social.

This exchange at the net between @AlisonVanU and @GreetMinnen97 is so freaking cute 😍🏳️‍🌈 #liquimolyopen pic.twitter.com/hSMpXhN9Mq

— Suzanne Lam (@baddragonite) July 29, 2019