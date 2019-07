ATP Wimbledon – Fabbiano, l’ammazza giganti: il tennista azzurro stende Karlovic e vola al terzo turno

Thomas Fabbiano accede ai sedicesimi di Wimbledon: il tennista italiano super Ivo Karlovic in 5 set e prenota la sfida contro uno fra Edmund e Verdasco

Dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas all’esordio, Thomas Fabbiano si toglie un’altra grande soddisfazione in quel di Wimbledon. Il tennista azzurro numero 89 del ranking mondiale maschile, ha staccato il pass per il sedicesimi di finale del torneo britannico superando il gigante (2 metri e 11) Ivo Karlovic (numero 80 ATP). Fabbiano ha avuto la meglio sull’ex numero 14 del mondo in 3 ore e 11 minuti distribuite su 5 set, conclusi con il punteggio di 3-6 / 7-6 (8-6) / 3-6 / 7-6 (7-4) / 4-6.

