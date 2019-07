ATP Umago – Travaglia si ferma ai quarti di finale, Balazs trionfa in tre set

Travaglia eliminato ai quarti di finale del torneo ATP di Umago: Balazs vola in semifinale

Lunghissima lotta quella di questo pomeriggio tra Travaglia e Balazs ai quarti di finale del torneo ATP di Umago. Il tennista italiano non è riuscito ad avere la meglio sul suo rivale ed è stato costretto ad arrendersi. Balazs dunque si porta a casa un’importante vittoria,conquistata dopo due ore e 21 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-7, 3-6, e vola dunque in semifinale al torneo in corso sui campi in terra battuta della città croata.

