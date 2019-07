ATP Umago – Buona la prima per il giovane Sinner: l’azzurro trionfa in rimonta

Sinner supera il primo turno del torneo ATP di Umago: battuto Sousa in tre set

Splendida vittoria in rimonta per Jannik Sinner al “Plava Laguna Croatian Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 524.340 euro, in scena sui campi in terra rossa di Umago. Il giovane azzurro, wild card in Croazia, ha trionfato all’esordio, battendo in rimonta in tre set il portoghese Sousa. Il match è terminato col punteggio di 1-6, 6-3, 6-4, dopo un’ora e 44 minuti di gioco.

