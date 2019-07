ATP Umago – Sinner eliminato al secondo turno: Bedene trionfa in due set

Sinner ko al secondo turno del torneo ATP di Umago: il giovane azzurro ko contro Bedene

Sinner si ferma al secondo turno del “Plava Laguna Croatian Open”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 524.340 euro in corso sulla terra rossa di Umago. Il giovane azzurro è stato eliminato ieri dal torneo croato, per mano di Bedene, numero 87 del ranking ATP: il 17enne altoatesino ha ceduto al rivale sloveno in due set, dopo poco più di un’ora e tre quarti di gioco, col punteggio di 7-6(3) 6-3.

