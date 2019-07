ATP Umago – Primo titolo in carriera per Lajovic: il serbo trionfa in finale

Lajovic trionfa al torneo ATP di Umago: il serbo si aggiudica il primo titolo, Balazs ko in due set

E’ Lajovic il vincitore del torneo ATP di Umago, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 524.340 euro in corso sulla terra rossa della città croata. Il tennista serbo ha conquistato oggi il suo primo titolo nel circuito maggiore, dopo aver perso in finale a Montecarlo contro Fognini. Lajovic ha sconfitto in finale Attila Balazs, con un doppio 7-5.

