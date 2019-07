ATP Umago – Lorenzi lotta ma non basta, Djere elimina l’azzurro dopo una battaglia di quasi tre ore

Partita combattuta e molto equilibrata, risolta dal serbo dopo due ore e quarantaquattro minuti con il punteggio di 6-3 3-6 6-4

Termina al secondo turno l’avventura di Paolo Lorenzi al “Plava Laguna Croatian Open“, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 524.340 euro, in scena sui campi in terra rossa di Umago. Niente da fare per il giocatore senese al cospetto di Laslo Djere, riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo due ore e quarantaquattro minuti di gioco. Un match equilibrato e molto intenso, risolto dal serbo grazie ad un break arrivato nel decimo gioco dell’ultima frazione. Ai quarti di finale Djere se la vedrà con Leonardo Mayer, che ha battuto in tre set Vesely.

