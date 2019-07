ATP Umago – Fognini si ritira per un problema al polpaccio, Travaglia ringrazia e vola ai quarti di finale

Il tennista ligure alza bandiera bianca all’inizio del secondo set, permettendo così a Travaglia di avanzare ai quarti di finale

Finisce con un esito sorprendente il derby tutto italiano tra Stefano Travaglia e Fabio Fognini, valido per il secondo turno del “Plava Laguna Croatian Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 524.340 euro in corso di svolgimento a Umago.

Il ligure infatti alza bandiera bianca ad inizio secondo set, ritirandosi e permettendo al proprio connazionale di avanzare ai quarti di finale. Un problema al polpaccio per il numero 9 del ranking, sotto 6-1, 2-1 al momento del ritiro. Adesso per Travaglia c’è la sfida con Balazs, abile a sbarazzarsi in tre set di Krajinovic.

