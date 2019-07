ATP Montreal – Djokovic dà forfait: il n°1 si riposa dopo le fatiche di Wimbledon

Novak Djokovic ha annunciato il suo forfait dall’ATP di Montreal: il tennista serbo si riposa dopo le fatiche di Wimbledon

Dopo le fatiche di Wimbledon, Novak Djokovic si riposa. Il tenista serbo, numero 1 al mondo, ha deciso di dare forfait dal Masters 1000 di Montreal, al via il prossimo 5 agosto, al fine di ricaricare le batterie dopo la dispendiosa finale dei Championships nella quale ha battuto Federer dopo oltre 4 ore di gioco. In Canada non ci sarà nemmeno Juan Martin Del Potro operato lo scorso 22 giugno per la frattura della rotula del ginocchio destro.

