ATP Kitzbuhel – Thiem ai quarti di finale: vinto il derby austriaco contro Ofner

Dominic Thiem stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP di Kitzbuhel senza sudare troppo. Il tennista austriaco, numero 4 del mondo, impiega un’ora e 17 minuti per avere ragione del connazionale Sebastian Ofner, numero 167 del ranking mondiale maschile. Davanti al pubblico di casa, Thiem si impone in due set vinti con il punteggio di 6-3 / 6-2.

