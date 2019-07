ATP Kitzbuhel – Sonego avanza ai quarti di finale, superato lo spagnolo Carballes Baena in tre set

Il tennista italiano soffre più del dovuto contro lo spagnolo, riuscendo poi a staccare in rimonta il pass per i quarti di finale

Lorenzo Sonego ottiene la qualificazione ai quarti di finale del torneo ATP di Kitzbuhel, ma quanta fatica per avere ragione dello spagnolo Carballes Baena. L’iberico infatti si porta in vantaggio di un set in avvio, salvo poi cedere i successivi due al proprio avversario al termine di due tie-break. Finisce con il punteggio di 2-6, 7-6, 7-6 a favore di Sonego, che chiude la contesa dopo quasi tre ore di gioco. Nel prossimo turno, l’italiano se la vedrà con il vincitore del match tra Verdasco e Kovalik.

