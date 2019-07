ATP Kitzbuhel – Fabbiano eliminato all’esordio: Munar trionfa in tre set in Austria

Fabbiano tenta la rimonta ma Munar ha la meglio: l’azzurro eliminato al primo turno del torneo ATP di Kitzbuhel

Niente da fare per Thomas Fabbiano al ‘Generali Open’, torneo ATP 250 con un montepremi di 524.340 euro in corso sui campi in terra rossa di Kitzbuhel, in Austria. Il tennista italiano, numero 82 del ranking mondiale è stato eliminato al primo turno per mano di Munar, numero 88 della classifica ATP. Il match è durato due ore e mezza e è terminato col punteggio di 7-6(7) 1-6 6-1. Dopo un primo set equilibrato terminato al tie-break, i due successivi sono stati a senso unico, con la rimonta di Fabbiano nel secondo e la conseguente sconfitta nell’ultimo.

