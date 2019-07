ATP Gstaad – Tutto facile per Travaglia, l’azzurro supera in due set Galan Riveros e accede al secondo turno

Il tennista italiano non lascia scampo al proprio avversario, superandolo con il punteggio di 7-6, 6-3 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco

Stefano Travaglia accede al secondo turno dello ‘Swiss Open Gstaad’, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 524.340 euro in corso sulla terra rossa di Gstaad, in Svizzera. Il tennista italiano non lascia scampo al colombiano Galan Riveros, superandolo con il punteggio di 7-6, 6-3 dopo un’ora e venti minuti di gioco.

Match in equilibrio solo nella prima frazione, risolta dall’azzurro al tie-break per nove punti a sette. A senso unico invece il secondo set, chiuso in poco più di mezz’ora. Al secondo turno adesso Travaglia se la vedrà con Carballes Baena, che ha battuto in tre set Paolo Lorenzi.

Valuta questo articolo