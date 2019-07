ATP Gstaad – Travaglia si ferma al secondo turno: Carballes Baena trionfa in due set

Stefano Travaglia ko al secondo turno del torneo ATP di Gstaad: Carballes Baena elimina l’azzurro in due set

Niente da fare per Travaglia al “Safra Sarasin – Swiss Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 524.340 euro in corso sulla terra rossa di Gstaad, in Svizzera. Il tennista italiano si è fermato oggi al secondo turno del torneo svizzero: il 27enne di Ascoli Piceno è stato eliminato dallo spagnolo Carballes Baena. Il match è terminato dopo un’ora e 19 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-4.

