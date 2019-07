ATP Gstaad – Thomas Fabbiano stacca il pass per il secondo turno, steso Ehrat in due set

L’azzurro vince in scioltezza contro il suo avversario svizzero, battendolo con il punteggio di 6-4, 7-5

Ottima prestazione all’esordio per Thomas Fabbiano nello Swiss Open Gstaad”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 524.340 euro in corso sulla terra rossa di Gstaad, in Svizzera. L’azzurro supera agevolmente lo svizzero Ehrat, stendendolo con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Nel prossimo turno adesso Fabbiano se la vedrà con Lorenzo Sonego in un derby tutto italiano, che mette in palio un posto nei quarti di finale.

