ATP Gstaad – Moroni trionfa alla prima esperienza nel main draw, Baldi eliminato all’esordio

Gian Marco Moroni si aggiudica il match d’esordio al torneo ATP di Gstaad, male invece Baldi

Splendido successo per Gian Marco Moroni al primo turno del ‘J. Safra Sarasin – Swiss Open Gstaad’, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 524.340 euro in corso sulla terra rossa di Gstaad, in Svizzera. Il tennista italiano, numero 265 del ranking mondiale, ha trionfato all’esordio alla sua prima esperienza in un main draw ATP ha eliminato in due set lo spagnolo Robredo, con un doppio 6-2. Al secondo turno Moroni dovrà fare i conti col portoghese Sousa.

Esordio amaro invece per Baldi, anche lui passato dalle qualificazioni: il 23enne milanese, numero 149 del ranking ATP è stato eliminato dal giapponese Taro Daniel, dopo un’ora e 15 minuti di gioco con un doppio 6-4.

