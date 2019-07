ATP Gstaad – Lorenzi eliminato all’esordio: Carballes-Baena trionfa in tre set

Paolo Lorenzi ko all’esordio: Carballes-Baena trionfa in rimonta al primo turno del torneo ATP di Gstaad

Esordio amaro per Paolo Lorenzi al torneo ATP di Gstaad. Il tennista italiano è stato eliminato al primo turno del torneo in corso sui campi in terra battuta della città svizzera, per mano dello spagnolo Carballes-Baena. Il match è terminato dopo due ore e 34 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 6-3, 6-2. Trionfo dunque in rimonta per lo spagnolo, numero 74 del ranking ATP, che agli ottavi di finale farà i conti con il vincitore della sfida tra Galan Riveros e Travaglia.

Valuta questo articolo