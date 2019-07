ATP Gstaad – Forfait di Matteo Berrettini: il tennista romano ko per una distorsione alla caviglia

Matteo Berrettini ha comunicato il suo forfait dal torneo di Gstaad: il tennista romano non potrà difendere il titolo conquistato l’anno scorso a causa di una distorsione alla caviglia destra

Matteo Berrettini non potrà difendere il titolo vinto a Gstaad la scorsa stagione. Il tennista romani infatti ha comunicato la sua assenza dal torneo elvetico, che l’hanno scorso lo vide vincitore del suo primo trofeo nel circuito maggiore, a causa di una distorsione alla caviglia destra che lo terrà fermo ai box per qualche giorno. Berrettini proverà a recuperare dall’infortunio in tempo per partecipare ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e prepararsi nel migliore dei modi in vista degli US Open.

