ATP Gstaad – Finale a senso unico in Svizzera, Ramos asfalta Stebe in due set e si prende il titolo

Il tennista spagnolo conquista il torneo svizzero, superando il tedesco Stebe con il punteggio di 6-3, 6-2

Albert Ramos-Vinolas vince il “Safra Sarasin – Swiss Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 524.340 euro, andato in scena sui campi in terra rossa di Gstaad, in Svizzera.

Match a senso unico a favore dello spagnolo numero 85 del mondo, che non lascia scampo a Cedrik-Marcel Steb, costretto ad arrendersi con il punteggio di 6-3, 6-2. Niente da fare per il numero 455 del ranking, steso senza pietà in poco meno di un’ora e mezza.

