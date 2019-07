ATP Gstaad – Fabbiano eliminato ai quarti di finale: Stebe si impone al terzo set

Thomas Fabbiano sconfitto nei quarti di finale dell’ATP di Gstaad: il tennista azzurro sconfitto da Cedrik-Marcel Stebe in 3 set

Thomas Fabbiano si ferma ai quarti di finale dell’ATP di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera, la sfida che si sarebbe dovuta svolgere nella serata di ieri, ma rimandata ad oggi per la pioggia, si è conclusa dopo 2 ore e 2 minuti di gioco in favore del tedesco Cedrik-Marcel Stebe capace di imporsi in 3 set con il punteggio di 4-6 / 6-2 / 4-6.

