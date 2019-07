ATP Cup – Date, investimenti e tennisti partecipanti: ci saranno Federer, Djokovic e Nadal?

Svelati nuovi dettagli sull’ATP Cup, il torneo che prenderà il via il prossimo gennaio in Australia: 3 città ospitanti, investimenti importanti e la speranza di avere Federer, Nadal e Djokovic

L’ATP Cup, il torneo a squadre che sostituirà la Hopman Cup, è uno degli eventi più attesi del 2020. La competizione si disputerà infatti dal 3 al 12 gennaio prossimo in Australia, con ben 3 città ospitanti: Perth, Brisbane e Sydney. Il governo aussie sta organizzando l’evento tennistico al meglio, contando di ricavarne ben 12.6 milioni di dollari, rispetto ai 3 della Hopman Cup.

Il ministro del turismo australiano, Paul Papalia, ha dichiarato: “più eventi di tale caratura continuiamo ad organizzare a Perth, più riusciremo ad attrarre turisti nell’Ovest dell’Australia, il che implica crescita dell’economia e creazione di posti di lavoro. Il Governo McGowan sta lavorando duramente per far sì che Perth possa ospitare un numero sempre maggiore di eventi sportivi di prima fascia, come la Finale di Fed Cup o l’ATP World Cup. Il prossimo anno, Perth sarà il luogo nel quale sarà possibile godere dal vivo il meglio del tennis mondiale”.

Resta solo un nodo da sciogliere: la presenza dei tennisti. L’organizzazione vorrebbe iniziare in grande stile, portando Roger Federer, Novak Djokovic e Rafa Nadal, in modo tale da rendere l’ATP Cup un trionfo del grande tennis mondiale.

