ATP Amburgo – Esordio vincente per Zverev: Jarry ko in due set

Zverev sorride al torneo ATP di Amburgo: superato il primo turno in scioltezza

Buona la prima per Alexander Zverev nel suo torneo di casa: il tennista tedesco ha superato il primo turno dell’Hamburg European Open, torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.718.170 euro in corso sui campi in terra rossa della città portuale del nord della Germania. Il numero 5 del ranking ATP ha eliminato in due set il cileno Jarry, aggiudicandosi il match col punteggio di 6-4, 6-2 dopo un’ora e 13 minuti di gioco.

Valuta questo articolo