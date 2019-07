ATP Amburgo – Salvatore Caruso dà forfait: problemi alla coscia per il tennista azzurro

Salvatore Caruso annuncia il suo forfait dall’ATP di Amburgo: il tennista italiano costretto a saltare il torneo tedesco a causa di un problema alla coscia destra

Salvatore Caruso è stato costretto a dare forfait dal torneo ATP 500 di Amburgo. Il tennista italiano, infortunatosi alla coscia sinistra nel corso della semifinale di Umago, non ha ancora recuperato e non prenderà parte al torneo insieme agli altri due italiani Fognini e Cecchinato. Al posto di Caruso entra in tabellone come lucky loser lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina Il 20enne di Malaga affronterà l’argentino Juan Ignacio Londero, numero 56 Atp.

