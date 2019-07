ATP Amburgo – Fognini facile all’esordio: Lenz ko in due set

Esordio vincente per Fognini al torneo ATP di Amburgo: l’azzurro elimina in due set il tedesco Lenz

Buona la prima per Fabio Fognini all'”Hamburg European Open”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.718.170 euro in corso sui campi in terra rossa della città portuale del nord della Germania. Il tennista ligure ha eliminato all’esordio il tedesco Julian Lenz, proveniente dalle qualificazioni. Il numero 10 del ranking mondiale ha avuto la meglio sul suo rivale dopo un’ora e 17 minuti di gioco con un doppio 6-4. Al prossimo turno Fognini dovrà fare i conti con un altro tedesco, Molleker.

