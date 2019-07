ATP Amburgo – Fabio Fognini accede ai quarti di finale: Molleker sconfitto in due set

Fabio Fognini accede ai quarti di finale dell’ATP di Amburgo: il tennista italiano supera il tedesco Rudolf Molleker in due set

Bastano 1 ora e 22 minuti a Fabio Fognini per accedere ai quarti di finale dell’ATP di Amburgo. Il tennista italiano, numero 10 del ranking mondiale maschile, ha staccato il pass per il turno successivo battendo il tedesco Rudolf Molleker in 2 set, vinti con il punteggio di 7-5 / 6-4. Ai quarti di finale Fognini affronterà Carreno-Busta.

Valuta questo articolo