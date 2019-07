ATP Amburgo – Fabio Fognini ribaltato da Carreno Busta, lo spagnolo stacca il pass per la semifinale

Niente da fare per il tennista ligure, che esce di scena ai quarti di finale nonostante il vantaggio ottenuto al termine del primo set

Fabio Fognini esce di scena ai quarti di finale del torneo ATP di Amburgo, cedendo in tre set Pablo Carreno Busta. Il tennista di Arma di Taggia, numero 10 del ranking, passa in vantaggio ma non riesce a difenderlo, permettendo così allo spagnolo di ribaltare le sorti dell’incontro, prendendosi una splendida vittoria per 3-6, 6-2, 7-6.

Un calo di concentrazione costato davvero caro a Fognini, costretto adesso ad alzare bandiera bianca, dicendo addio alla possibilità di vincere il titolo- In semifinale Carreno-Busta se la vedrà con Rublev, che ha battuto Thiem in due set.

