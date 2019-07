ATOMIC cerca nuovi ambassador! Passione per lo sci e grande presenza sui social: ecco come fare a candidarsi

ATOMIC cerca nuovi ambassador: sei sempre sulle piste, nel park o galleggi nella powder? Adori le montagne innevate e hai una rilevante presenza sui Social ed eccellenti doti di comunicatore e di creatore di contenuti? Allora candidati subito!

Quando sei innamorato di uno sport, quando la neve e la voglia di velocità diventano i tuoi pensieri costanti e ogni tuo momento libero vorresti solo passarlo in montagna con gli sci, ma soprattutto quando riesci a trasmettere la vera passione per quello che fai, non vorresti fare altro che condividere queste emozioni allo stato puro con il mondo intero.

ATOMIC sa che dentro ad ogni sciatore/sciatrice e ad ogni sportivo/a si nasconde un talento che aspetta solo di essere scoperto, ed ecco la possibilità per diventare protagonista, per vivere un’esperienza unica e autentica e per evolvere da appassionato a vero e proprio partner: entrando nella famiglia ATOMIC potrai essere coinvolto in tutti i momenti in cui il Brand è a contatto con i propri clienti, durante gli eventi e sui canali digitali.

Se sei maggiorenne e sulle piste hai la consapevolezza di essere un “trascinatore” potresti quindi entrare a far parte della famiglia ATOMIC e diventare influencer del brand! Metti in campo tutta la tua creatività, sorprendici con fantastici post ATOMIC e anche tu potrai far parte del team! Il gruppo selezionato avrà con sé gli strumenti più efficaci e interessanti per alimentare la propria passione e poterla trasmettere agli altri, dando così il personale contributo alla crescita del proprio sport preferito.

I nuovi membri della famiglia ATOMIC saranno dunque il volto del marchio nelle comunità sportive rilevanti. Potranno condividere con i rispettivi follower la propria passione per la neve attraverso i social network, attivando e ispirando inoltre i “clienti” nelle comunità locali e nei momenti sportivi competitivi, oltre a fornire feedback su tutto quello che ATOMIC mette in campo, in particolare le ultime novità e le evoluzioni dei prodotti.

Come candidarsi? ATOMIC ha predisposto una specifica piattaforma Web http://bit.ly/Atomic_Ambassador attraverso la quale gli interessati possono iscriversi compilando l’apposito modulo online. A chiusura della campagna i professionisti del Brand selezioneranno i migliori candidati… e con loro inizierà un nuovo ed entusiasmante percorso in pieno spirito #weareskiing.

Valuta questo articolo