Atletica – Triveneto Meeting Internazionale di Trieste: Jacobs 10.10 nei 100 metri, centrato lo standard per i Mondiali

Jacobs 10.10 nei 1000 metri: l’azzurro centra lo standard d’iscrizione ai Mondiali di Doha

Nei 100 metri l’azzurro Marcell Jacobs (Fiamme Oro) centra lo standard d’iscrizione per i Mondiali di Doha con il crono di 10.10 (+0.9) al 12° Triveneto Meeting Internazionale di Trieste. Il velocista e saltatore chiude al secondo posto alle spalle del sudafricano Thando Dlodlo (10.08) e resta a soli due centesimi dal primato personale dello scorso anno (10.08), dopo aver corso in 10.11 (-0.1) in batteria poco più di un’ora prima sulla pista dello stadio Grezar. È il quarto progresso stagionale per il 24enne italo-americano che si allena a Roma con Paolo Camossi dopo il 10.31 di Castiglione della Pescaia, il 10.19 di Savona e il 10.13 di Turku, in Finlandia.

Valuta questo articolo