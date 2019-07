Atletica – Meeting di Vicenza: Leonardo Fabbri brilla nel lancio del peso, l’azzurro si qualifica per i Mondiali di Doha

Il 22enne dell’Aeronautica è protagonista di una gara in cui arriva fino a 20,99 e realizza lo standard di iscrizione per i Mondiali di Doha

Grande serata di Leonardo Fabbri nel getto del peso. A Vicenza, il 22enne dell’Aeronautica è protagonista di una gara in cui arriva fino a 20,99 e realizza lo standard di iscrizione per i Mondiali di Doha, fissato a 20,70, ritoccando due volte la sua migliore prestazione italiana under 23 all’aperto.

Con una serie di sei lanci tutti sopra i 20 metri, l’exploit arriva al quinto tentativo dopo aver già firmato il record al secondo con 20,65. Superato il 20,52 ottenuto il 27 giugno a Ferrara dall’azzurro, che nella scorsa settimana ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei under 23 di Gavle, in Svezia, ma il colosso fiorentino va oltre anche il suo primato indoor, 20,69 in febbraio ad Ancona, e poi all’ultimo turno si porta di nuovo sopra il vecchio limite con 20,79.

Questa la sua serie completa: 20,45-20,65-20,48-20,59-20,99-20,79. Ora è il terzo italiano di sempre a livello assoluto, alle spalle soltanto di Alessandro Andrei (22,91) e del suo attuale allenatore Paolo Dal Soglio (21,23) che lo segue a Bologna, con il miglior lancio di un azzurro negli ultimi 22 anni.

