Atletica, l’Italia trionfa nella Coppa Europa dei 10.000 metri: Crippa trascina gli azzurri al successo

La squadra maschile conquista il successo grazie a Crippa, abile a trascinare Dini ed El Otmani. Bronzo invece per la squadra femminile

Vittoria dell’Italia nella Coppa Europa dei 10.000 metri a Londra, con il trionfo di Yeman Crippa che trascina la formazione maschile al successo per team. Il 22enne azzurro, bronzo continentale nella scorsa stagione, conquista la gara in 27:49.79 mentre completano il risultato di squadra Lorenzo Dini, sesto in 28:09.21, e Said El Otmani, decimo con 28:26.02, entrambi al record personale.

Per l’Italia c’è anche il bronzo della squadra femminile con il progresso di Sara Dossena (decima in 32:30.47) e una buona performance di Isabel Mattuzzi (quattordicesima, 32:44.17), mentre Giovanna Epis è quarta nella seconda serie con il suo primato di 32:59.16.

Valuta questo articolo