Atletica, Filippo Tortu prosegue il programma di recupero dall’infortunio: le ultime

L’atleta italiano è tornato ad allenarsi questa settimana, tra venti giorni il completo recupero dall’infortunio

L’infortunio è ormai alle spalle, Filippo Tortu prosegue nel suo programma di recupero che dovrebbe permettergli di tornare a pieno regime nel giro di tre settimane.

Questa la nota pubblicata dal management dell’atleta azzurro: “Filippo Tortu si è sottoposto a un nuovo controllo presso lo studio del Dottor Marco Bigoni al San Gerardo di Monza, per valutare il recupero dall’infortunio dello scorso 30 giugno. Le condizioni del velocista sono buone e il recupero totale potrà essere valutato nelle prossime 3 settimane. Tortu ha ripreso questa settimana gli allenamenti in pista e si trasferirà in Sardegna dal 4 agosto, dove seguirà un programma pista/palestra, ospitato nella struttura della Dinamo Sassari“.

