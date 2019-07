Atletica – Filippo Tortu fermato da un infortunio: l’azzurro salta la tappa di Montecarlo di Diamond League

Un infortunio ferma Filippo Tortu: niente gara dei 100 metri nella tappa di Montecarlo di Diamond League

Filippo Tortu costretto a fermarsi: l’atleta azzurro, atteso a Montecarlo per la tappa di Diamond League, non sarà in gara nei 100 metri a causa di un infortunio. A fermare Tortu è una lesione di tipo 3b del bicipite femorale sinistro, emersa dalla risonanza a cui si è sottoposto al Policlinico di Monza. Tortu sarà costretto adesso ad un periodo di riposo, nel quale recupererà al meglio la sua condizione per ripartire ad agosto con le gare pre-Mondiali.

