Atletica – Festival Olimpico della Gioventù: subito oro per l’Italia, Gabriele Gamba tionfa nei 10.000 di marcia

L’azzurro trionfa nell’unica prova di oggi con un titolo in palio alla rassegna continentale under 18

Prosegue il momento favorevole dell’atletica giovanile azzurra. Dopo i successi agli Europei U20 di Boras, arriva subito una medaglia d’oro nella prima giornata al Festival olimpico della gioventù europea di Baku (Azerbaigian). L’azzurro Gabriele Gamba è il padrone dei 10.000 di marcia e si impone in 45:15.74, nell’unica prova di oggi con un titolo in palio alla rassegna continentale under 18.

Per il bergamasco di Pedrengo, portacolori dell’Atletica Riccardi Milano 1946 e allenato da Andrea Previtali, la vittoria matura grazie all’azione decisiva nella seconda metà della gara, staccando nettamente gli avversari: secondo lo spagnolo Paul McGrath (45:51.64), bronzo al turco Mustafa Tekdal (46:06.57). Quest’anno il 17enne lombardo era già salito sul gradino più alto del podio in Coppa Europa con la squadra italiana della categoria superiore, quella under 20. Nella fase eliminatoria, quattro azzurri si qualificano per la finale. Al mattino lo sprinter Matteo Melluzzo sui 100 metri stacca il pass in 10.66 (+0.8), mentre nel peso Benedetta Benedetti supera il turno con un lancio a 14,82. Nel pomeriggio missione compiuta per Samuele Maffezzoni, che si guadagna una corsia nella finale dei 110 ostacoli con 13.84 a un soffio dal record personale, e per il lunghista Federico Scarselli (6,91).

Eliminate invece l’altra velocista Melissa Mogliani Tartabini (12.26) e sui 400 metri Laura Elena Rami (57.25), al via anche il decathlon di Alessandro Sion che dopo cinque prove è undicesimo in classifica. Domani in gara 10 azzurri, di cui cinque nelle finali del pomeriggio.

