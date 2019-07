Atletica – Europei U20 da record per l’Italia: azzurri secondi nel medagliere

Atletica: Italia da record, 5 ori agli Europei U20! Azzurri secondi nel medagliere

È un’Italia giovanile da record agli Europei U20 di atletica a Boras, in Svezia: cinque medaglie d’oro come mai prima, undici podi, bottino mai raggiunto nelle passate 24 edizioni dell’evento, e un fantastico secondo posto nel medagliere (5 ori, 3 argenti, 3 bronzi) con soltanto un titolo in meno della Gran Bretagna vincitrice. È la spedizione under 20 più importante della storia. Al massimo, infatti, il team italiano aveva vinto quattro ori nell’edizione di San Sebastian del 1993, e al più aveva totalizzato nove medaglie: nel 1991 a Salonicco, nel 2015 a Eskilstuna e nel 2017 a Grosseto. La storia è riscritta anche per merito di una memorabile giornata conclusiva, nella quale l’Italia conquista sei medaglie: oltre all’oro di Larissa Iapichino nel lungo anche il titolo continentale nel giavellotto per Carolina Visca, gli argenti di Riccardo Orsoni (10.000 marcia), Nadia Battocletti (5000) e staffetta 4×100 uomini(Mattia Donola, Lorenzo Paissan, Lorenzo Ianes, Lorenzo Patta), e il bronzo di Elisa Ducoli nei 3000. Anche nella placing table (classifica a punti) arriva il miglior risultato di sempre: la terza posizione, mai centrata in precedenza, alle spalle soltanto di Gran Bretagna e Germania. Per gli azzurri 29 finalisti(piazzamenti tra i primi otto) e 131,83 punti: altri due record, superando nettamente il massimo storico che era finora di 27 finalisti e 113,5 punti nel 2015.

