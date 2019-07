Atletica – Europei a squadre: tutto pronto per la rassegna di Bydgoszcz, la lista dei convocati azzurri

Sono 54 gli atleti italiani convocati dal dt La Torre per i Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia, in programma da venerdì 9 a domenica 11 agosto. Sono 54 gli azzurri selezionati, 27 uomini e altrettante donne.

In squadra anche il capolista mondiale stagionale del salto in alto Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), 2,33 domenica scorsa a Bressanone, alla prima maglia azzurra assoluta; lo sprinter Marcell Jacobs (Fiamme Oro) sceso a 10.03 nei 100 metri, il primatista italiano dei 400 Davide Re (Fiamme Gialle), il mezzofondista Yeman Crippa (Fiamme Oro) vincitore in Coppa Europa dei 10.000 a Londra, il pesista da 20,99 Leonardo Fabbri (Aeronautica) argento europeo U23. Al femminile, presenti gli ori dell’Universiade di Napoli Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro) nei 100hs, Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) nei 400hs e Daisy Osakue (Fiamme Gialle) nel disco, tutte diventate seconde azzurre di sempre nella propria specialità in questa stagione, e le lanciatrici medaglie europee giovanili Carolina Visca(Fiamme Gialle) nel giavellotto e Sara Fantini (Carabinieri) nel martello. È un’Italia giovane con 9 debuttanti in Nazionale assoluta: oltre a Sottile, Luca Antonio Cassano (Atl. Firenze Marathon), Matteo Spanu (Atl. Malignani Libertas Udine), Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), Chiara Gherardi(Studentesca Rieti Milardi), Dalia Kaddari (Tespiense Quartu), Alice Mangione(Atl. Brescia 1950 Ispa Group), Francesca Tommasi (Esercito) e Marta Zenoni(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter).

