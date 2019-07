Atletica – Campionati Europei U20: doppietta azzurra nei 100 metri, Fontana e Paissan conquistano la medaglia d’oro

Vittoria Fontana e Lorenzo Paissan vincono la gara dei 100 metri ai Campionati Europei U20 in corso di svolgimento a Boras

Straordinaria doppietta senza precedenti per l’Italia nei 100 metri ai Campionati Europei under 20 di Boras, in Svezia. Due azzurri conquistano la medaglia d’oro: Vittoria Fontana con 11.40 (+0.8) riesce anche a migliorare il record nazionale juniores, a trent’anni esatti di distanza, dopo averlo eguagliato ieri in semifinale (11.42 di Sonia Vigati nel 1989). E’ il primo titolo di un’azzurra in questa gara nella storia della manifestazione. La varesina batte l’olandese N’Ketia Seedo (11.40), seconda per questione di millesimi, terza la spagnola Jael Bestue (11.59).

Al maschile Lorenzo Paissan sfreccia in 10.44 (0.0), con il secondo successo italiano di fila dopo quello di Filippo Tortu a Grosseto nel 2017. Il 18enne trentino supera nettamente il polacco Antoni Plichta (10.52) e l’inglese Chad Miller (10.53), mentre l’altro britannico Jeremiah Azu, leader stagionale, viene frenato da un infortunio. Tre medaglie in tutto per gli azzurri nella seconda giornata: nel martello bronzo del marchigiano Giorgio Olivieriche sfiora il suo record italiano di categoria con 78,75.

